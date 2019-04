Uccisi nello schianto contro un ubriaco: una fiaccolata per Gianluca ed Elisa

di Bnedetta Lombo

CASTELFIDARDO - Una fiaccolata silenziosa in ricordo di una coppia strappata alla vita in modo violento, senza un motivo e soprattutto troppo presto. Venerdì prossimo, il 26 aprile, Castelfidardo si stringerà in un abbraccio simbolico per tenere vivo il ricordo di Gianluca Carotti ed Elisa Del Vicario, i genitori di 47 e 40 anni, uccisi il 3 marzo scorso in un tragico incidente stradale a Porto Recanati provocato da un 34enne marocchino, Marouane Farah,Carotti e Del Vicario stavano tornando a casa da una festa di Carnevale insieme ai rispettivi figli piccoli che hanno riportato lesioni gravissime.