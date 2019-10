Castelfidardo, ubriaco spara in aria con la pistola dopo la lite con la moglie: è panico vicino alla scuola

CASTELFIDARDO – Litiga con la moglie e va fuori di testa. Inizia a bere, urla e prende la pistola in mano per sparare in aria, prima dal balcone poi in strada. Scene di panico questa mattina in via Montello, a Castelfidardo. Erano circa le 8,30 quando dei passanti e alcuni residenti hanno avvertito i colpi d’arma da fuoco provenire dalla strada, all’altezza del civico 7 di via Montello, e spaventati hanno chiamato i carabinieri.

La via dove l’uomo, un tunisino di 31 anni, ha sparato un colpo con una pistola che nessuno sapeva essere finta, è una traversa di via Oberdan, prima periferia sud della città dove si trova la scuola elementare Mazzini, pochi minuti dopo l'orario di entrata. Si è temuto il peggio infatti quando passanti e residenti della zona hanno visto quel 31enne scendere in strada armato, che barcollante minacciava urlando e mostrando una pistola. Per fortuna era solo una scacciacani, ma il terrore era ormai già divampato nel rione. Sui social alcuni hanno subito messo in guardia a non scendere in strada mentre i carabinieri si catapultavano in via Montello per bloccare subito il 31enne, che in verità non ha neanche opposto resistenza. Era sotto effetto di alcol, in uno stato di confusione totale, e si è quasi lasciato fermare. L’uomo è stato portato in caserma per essere interrogato.

