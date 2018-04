Studente a terra dopo lo scontro dello scooter con un’auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Schianto alla rotatoria, 15enne finisce all’ospedale. Un incidente da brividi, che ha visto come sfortunato protagonista uno studente dell’istituto Corridoni-Campana. Il giovane, dopo l’impatto con un’auto, ha riportato ferite alle braccia e alle gambe e una sospetta frattura, ma è sempre rimasto cosciente. E’ stato portato per tutti gli accertamenti al Pronto Soccorso di Osimo con un codice di media gravità, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.L’incidente è avvenuto ieri poco prima delle 17 in via Montessori, a Castelfidardo, in corrispondenza della rotatoria a pochi metri dalla sede dell’associazione bocciofila. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava viaggiando in sella al suo scooter quando è stato urtato da un’auto. Una mancata precedenza sarebbe alla base dello scontro che poteva avere conseguenze peggiori. Il quindicenne, che indossava il casco, è volato dal motorino ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Subito l’automobilista che l’ha centrato e altri testimoni hanno allertato i soccorsi. Sul posto l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Verde di Castelfidardo, insieme a una pattuglia della Polizia locale che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico. L’adolescente, dolorante, è stato stabilizzato e poi trasportato al pronto soccorso di Osimo in codice giallo.