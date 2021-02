Al Soprani 45 studenti contagiati: rebus tamponi per i 1.200 alunni

CASTELFIDARDO - Sono 45 gli scolari positivi al Covid che fanno riferimento all’Istituto comprensivo Soprani, quello chiuso dal sindaco di Castelfidardo, Roberto Ascani, dopo l’allarme lanciato da Asur per tre casi di variante inglese del virus.

Variante inglese, a Castelfidardo raddoppiano i contagi: scuole chiuse, due insegnanti ricoverate all'ospedale

Ogni giorno i contagi conclamati da tampone molecolare nelle scuole fidardensi sono in aumento.

Per ora le famiglie stanno portando i propri figli a fare il tampone nelle sedi Usca di Loreto, Osimo e Ancona, e lo stesso vale per le insegnanti. «Ma a breve la Asur –ha riferito ieri il sindaco Ascani- vorrebbe individuare un posto sicuro per un camper che svolga tamponi in modalità drive through a tutti gli scolari e il personale delle Soprani, pensavamo semmai al PalaOlimpia», già sede dello screening di massa di fine gennaio. Dopo aver accertato la positività di alcune insegnanti, la Asur aveva sollecitato Ascani a firmare l’ordinanza per la chiusura dei sette plessi dell’Istituto Soprani tra materne, elementari e medie, con oltre 1.200 scolari costretti di nuovo alla didattica a distanza. E al momento sono due le maestre, entrambe della Rodari delle Crocette, che sono state ricoverate a Torrette per usufruire di ventilazione continua. In particolare le condizioni di salute di una delle due destano preoccupazioni.

La stessa Asur, dopo aver provveduto a sottoporre un bambino dell’Istituto Sant’Anna a tampone, aveva allertato di nuovo il sindaco Ascani. Che così in via precauzionale lunedì ha emesso l’ordinanza di chiusura anche per il Sant’Anna, che nella stessa sede ospita una elementare paritaria e una materna comunale, con 200 bambini in tutto. Alcune famiglie avevano sollevato critiche per questo provvedimento ritenuto fin troppo cauto, senza la certezza di un caso positivo e in effetti ieri mattina il bambino sottoposto a tampone per alcuni sintomi è risultato negativo al Covid.

Ascani stava dunque per firmare la riapertura del Sant’Anna, ma proprio in mattinata la Asur lo ha avvisato che anche un’altra bambina avrebbe fatto il molecolare e quindi per ora i 200 scolari restano a casa. All’Istituto comprensivo Mazzini, che è più piccolo del Soprani, ha ad oggi un solo caso positivo con 6 classi in quarantena. Ad Osimo al momento il sindaco Simone Pugnaloni non ha dovuto chiudere nessuna scuola, con 6 classi in quarantena su 27 plessi scolastici. A Loreto le classi costrette alla dad sono solo due, mentre a Numana sono tre (tutte di scuola elementare) quelle in quarantena per la positività di una insegnante.

Al momento invece zero classi in isolamento a Camerano, Sirolo e Offagna. Qui però il sindaco Ezio Capitani ha lanciato un grido d’allarme chiedendo ai cittadini del borgo di essere prudenti e usare dpi e distanziamento, perché ci sono 16 positivi, il massimo mai registrato da inizio pandemia sotto la Rocca, il che rappresenta quasi l’1% della popolazione, con 37 quarantene complessive. In generale è tutta la Valmusone a preoccupare Asur e Regione. Osimo infatti per rapporto positivi (323, un terzo al Recanatesi) e residenti (34.800) è il secondo comune della provincia (Jesi per dire ne ha 271, Senigallia 196). Il peggiore per rapporto è Castelfidardo, che di positivi ne ha 230, con 631 quarantene, perfino più delle 604 di Osimo.



I contagi rappresentano insomma l’1,5% dei fidardensi. Loreto ha 281 isolamenti di cui 122 contagiati, che sono l’1% della popolazione. Dati più bassi negli altri tre comuni della Valmusone. Camerano ha 44 positivi (molti riferibili al Ceci) e 88 quarantene, Sirolo ne ha 22 (45 le quarantene) e Numana 18 (con 30 quarantene).

