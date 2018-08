Rumore sordo: si sfonda il tetto di un palazzo e cadono mattoni, paura per i vicini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Crolla il tetto di un palazzo in via Mordini, paura tra i vicini svegliati nel cuore della notte dal rumore sordo. E' successo nella notte tra martedì e mercoledì, in un palazzo non distante dal museo della fisarmonica. Il boato poco dopo la mezzanotte è partito da un palazzo che, per fortuna, risulta disabitato. E' stato il cedimento di circa dieci metri del tetto che si è ripiegato facendo finire mattoni e calcinacci, all'interno. Nella mattinata, allertati dai vicini, i vigili del fuoco di Osimo e la polizia locale di Castelfidardo ha transennato la strada mettendo in sicurezza l'area.