Si sferra un pugno mentre è al lavoro: operaio soccorso per un’embolia

CASTELFIDARDO - E' un giallo il soccorso effettuato ieri pomeriggio in un mollificio di Castelfidardo, dove un operaio di 35 anni ha richiesto l’intervento del 118 per un malore a seguito di un colpo che si è auto-inferto. E’ finito al pronto soccorso di Torrette con una sospetta embolia, in codice rosso. La dinamica è da chiarire. I carabinieri di Osimo, intervenuti con una pattuglia della stazione di Castelfidardo, tendono a non classificare l’episodio come un infortunio sul lavoro: al momento, infatti, non è stata accertata una correlazione tra l’attività che l’uomo stava svolgendo e il malore. Il 118 è intervenuto attorno alle 18,30 all’Adriatica Molle di via Ho Chi Minh su richiesta del titolare quando l’operaio ha riferito di non sentirsi bene. Secondo una prima ricostruzione, mentre tirava una molla da un macchinario spento, avrebbe perso la presa e per la tensione si sarebbe dato inavvertitamente un forte pugno tra il collo e il petto. I soccorritori sospettano si tratti di un’embolia a causa del colpo alla carotide.

