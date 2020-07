Sette segnalazioni di furti al centralino dei carabinieri di Castelfidardo

CASTELFIDARDO - Ladri scatenati a Castelfidardo. Sono almeno 7 le segnalazioni di furti giunte nelle ultime 48 ore al centralino dei carabinieri. L’ultima da una residente alle Fornaci, in zona ospedale. «Stamattina (ieri, ndr) alle 4 abbiamo dovuto chiamare i carabinieri perché abbiamo sentito passi forti sul tetto e mio fratello, dormendo nella mansarda, li ha distinti bene - scrive la donna su Facebook -. Appena abbiamo acceso le luci si sono fatti più cauti e abbiamo subito chiamato i carabinieri. I nostri vicini di casa hanno visto un furgone bianco passare per tre notti di fila e ieri hanno provato ad entrare da noi». Topi d’appartamento mezz’ora dopo anche a San Rocchetto, sono stati messi in fuga da una famiglia svegliata di soprassalto dai rumori.

Mercoledì sera in via Bramante alle Fornaci una dipendente del Comune li ha visti scappare attraverso i campi. Poco prima, verso le 22, si sono introdotti in un appartamento in via 25 Aprile. »Mamma ha sentito rumore, ha urlato e sono scappati per fortuna» racconta il figlio. Magro il bottino, ma tanto lo spavento: «A parte una finestra mezza forzata, nulla di che oltre alla paura che ha preso mamma e che adesso ci è rimasta addosso». Un altro colpo è stato invece messo a segno in pieno giorno, alle 10 del mattino, probabilmente dalle stesse persone. Sempre mercoledì notte l’allarme furti ha destato il sonno di alcuni residenti alle Crocette, dalle parti della farmacia, e in via Alighieri alla Figuretta.

