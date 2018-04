Scoppia una rissa da saloon in un bar del centro per un drink negato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - E’ stato un venerdì sera ad alta tensione nel cuore di Castelfidardo per una zuffa scoppiata all’interno di un bar molto frequentato del centro storico. Sono dovute intervenire due pattuglie dei carabinieri per riportare la situazione alla calma. Una rissa da saloon, fortunatamente senza feriti, ma che ha seminato il panico poco prima della mezzanotte. Nel locale era in corso una festa che poi è degenerata perché un paio di giovani nordafricani si sono messi a litigare con il titolare, con cui sono venuti alle mani. Nessuno si è fatto male, assicurano le forze dell’ordine, ma certo la paura è stata tanta perché sono volati spintoni, ceffoni e pure qualche bicchiere.Sul posto, contattati dallo stesso titolare del bar, sono intervenuti i carabinieri di Castelfidardo, coordinati dal comandante Domenico Grossi. All’arrivo delle due auto a sirene spiegate, gli avventori esagitati se la sono data a gambe. Tuttavia, grazie alla descrizione fornita dai testimoni, in mezz’ora sono stati rintracciati nelle vicinanze, mentre tentavano di mescolarsi tra il popolo della movida. Si tratta di due giovani tunisini che sono stati identificati e potrebbero essere denunciati nelle prossime ore per la bagarre. Non è chiaro da cosa sia stata scatenata la zuffa. Sicuramente è stata alimentata dai fumi dell’alcol, ma sarebbe bastata una parola di troppo o forse il rifiuto di servire altri drink a clienti già sbronzi per far scoppiare il putiferio, sotto gli occhi di tanti clienti spaventati.