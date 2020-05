Scoperto con la cocaina negli slip: la polizia arresta uno spacciatore

CASTELFIDARDO - È stato arrestato, in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il fidardense di 47 anni trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e hashish destinate a essere cedute a consumatori di Osimo e Castelfidardo. A entrare in azione, giovedì sera, sono stati gli agenti della polizia di Osimo, diretti dal commissario Agnese Marinelli. L’uomo, B.G. le sue iniziali, già con precedenti per spaccio, è stato fermato durante un posto di blocco a Castelfidardo, a bordo della sua auto, e sorpreso con una dose di hashish nascosta nelle tasche dei pantaloni e un involucro con 5 grammi di cocaina negli slip.

LEGGI ANCHE:

Trovati dai carabinieri con la droga e un coltello: scattano le denunce



A bordo dell’auto sono stati trovati tre pugnali, che la legge vieta di portare fuori dalla propria abitazione, mentre nell’imbottitura del sedile del passeggero era nascosto un cellulare utilizzato per i contatti con fornitori e clienti, che sarà dunque utile per sviluppare le indagini sul giro d’affari. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito poi di trovare in un tubolare del telaio di un cancello, situato su una scala interna, altre nove dosi di cocaina, sette grammi di hashish e due dosi di marijuana, oltre alla somma di 1.200 euro in banconote da 50 tutte arrotolate. Altri 230 euro, invece, erano occultati tra le pagine di riviste riposte in un mobiletto della cucina. Tutti soldi ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Venerdì pomeriggio il 47enne è stato accompagnato in tribunale, ad Ancona, dove il giudice ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari a Castelfidardo e quindi, con il rito direttissimo scelto dal legale difensore, che ha rinunciato ai termini a difesa, è stato condannato alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 600 euro di multa per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, oltre all’ammenda di altri 600 euro per il porto ingiustificato dei coltelli. Contestualmente è stata disposta la confisca del denaro sequestrato e la distruzione delle sostanze stupefacenti e delle armi da taglio. Il risultato conseguito dai poliziotti è frutto di una attività di prevenzione proseguita anche durante il lockdown dell’emergenza sanitaria su disposizione del commissario Marinelli, che da gennaio ha assunto il comando dopo il trasferimento dell’ex dirigente Giuseppe Todaro. La prossima settimana dovrebbe arrivare il nuovo commissario di ruolo indicato dal ministero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA