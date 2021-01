Scontro tra tre auto, momenti di grande paura: due feriti

CASTELFIDARDO - Momenti di paura: alle ore 13.20 la Squadra di Osimo e intervenuta in via Jesina a Castelfidardo per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento si sono scontrati tre autovetture. La Squadra di Osimo in collaborazione con i sanitari del 118 hanno estratto uno degli occupanti delle auto il quale insieme ad un’altra persona coinvolta nell’incidente sono stati affidati alle cure dei sanitari per poi essere trasportati al Pronto Soccorso. I Vigili del fuoco successivamente mettevano in sicurezza la zona dell’intervento.

