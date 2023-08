Castelfidardo, impatto da brividi all'incrocio: centauro finisce in condizioni gravissime a Torrette

CASTELFIDARDO– Un terribile schianto è avvenuto attorno alle 18,15 a Castelfidardo, all'incrocio tra via Marx e via Bramante, in contrada Campanari, punto pericoloso e teatro di numerosi incidenti stradali, anche recenti. Un centauro è stato trasportato all'ospedale di Torrette in gravissime condizioni a bordo dell'elicottero del 118.

La dinamica

L'uomo era alla guida della sua moto quando è finito contro un palo, dopo aver urtato un'auto. La situazione è apparsa subito drammatica. La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente. Sul posto, diversi mezzi del 118, oltre ai carabinieri e alla polizia locale che hanno chiuso la strada interessata dall'incidente e gestito il traffico. Il centauro ha perso subito conoscenza. È stato rianimato a lungo dal personale medico e infermieristico, ma non si è ripreso: il massaggio cardiaco è proseguito anche a bordo dell'elicottero, mentre veniva portato in volo, con un codice di massima gravità, all'ospedale regionale di Torrette.