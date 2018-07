Si schiantano contro una casa e innescano una fuga di gas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELIDARDO - Paura alle prime luci del giorno a Castelfidardo, quando un'auto si è schiantata contro una casa danneggiando anche le condutture del gas.E' accaduto intorno alle 6,30, quando un'auto si è schiantata contro una casa in via IV Novembre a Castelfidardo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno affidato i due occupanti dell'auto, feriti in maniera non grave, ai soccorritori del 188. Ma i vigili del fuoco hanno anche isolato la fuga di gas causata dallo schianto, controllando con i loro apparecchi che il metano non avesse invaso gli stabili vicini.