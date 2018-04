Scambia il vicino per un ladro: unaa donna lancia subita l’allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Sente rumori dall’appartamento accanto, quelli di un frullino in azione verso le 22 di venerdì sera in via della Resistenza, nella prima periferia fidardense, sotto l’ex ospedale. E così la signora vicina di casa, temendo si trattasse di ladri che tentavano di entrare in quella abitazione, si spaventa e chiama subito i carabinieri. Ma una volta giunti sul posto gli uomini del Nucleo operativo radiomobile di Osimo scoprono che non si trattava di un ladro e che non c’era stato alcun tentato furto.L’uomo che stava usando un frullino per tagliare le sbarre a protezione delle finestre di quella casa non era altro che uno dei proprietari dell’immobile. Si tratta di un 50enne che, di rientro da un viaggio all’estero, venerdì sera ha ritrovato l’abitazione sbarrata. Nuove serrature e inferriate a protezione dell’immobile di cui sarebbe comproprietario. Di fronte all’impossibilità di entrare ha perso il controllo e ha cercato di violare l’abitazione rompendo tutto. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri, l’appartamento sarebbe al centro di un contenzioso giudiziario, conteso tra gli eredi della famiglia e quindi posto da uno di loro sotto fermo. I militari hanno dovuto svolgere indagini lampo e ieri mattina hanno verbalizzato la denuncia per violazione di proprietà da parte dell’uomo.