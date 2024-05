CASTELFIDARDO L’allarme è stato lanciato da una passante mentre al Cerretano sfrecciavano le bici della Due Giorni Marchigiana: «Ha preso fuoco una ditta, dentro c’è un uomo, fate presto!». Lui, un carabiniere in servizio durante la gara ciclistica, non ci ha pensato un istante: ha dato indicazioni ad un volontario dell’Anc affinché continuasse a presidiare la rotatoria, è salito sull’auto e, divorati i pochi chilometri che lo separavano dal fabbricato, si è lanciato oltre la coltre di fumo per trarlo in salvo.

E’ stato il militare della stazione di Castelfidardo il primo ad intervenire, sabato pomeriggio, al civico 52 di via Recanatese dove le fiamme hanno rischiato di avvolgere un capannone e messo in allarme l’intera zona industriale. Una volta raggiunta l'azienda il carabiniere ha intravisto il titolare che, dopo aver cercato di spegnere l’incendio con un estintore, stava mettendo in salvo della documentazione, entrando e uscendo dallo stabile dal quale nel frattempo si era alzata una densa colonna di fumo. Ha subito intuito la pericolosità della situazione e, temendo le conseguenze dell’esposizione prolungata ai fumi della combustione, lo ha raggiunto e trascinato all’esterno. Sul posto, allertati da un vicino, sono arrivati anche i vigili del fuoco di Osimo e quelli dalla centrale di Ancona con l’autoscala e l’autobotte.

La task force ha domato il rogo e bonificato l'intera area su cui si sviluppa l’azienda che produce conto terzi casse per fisarmoniche. Proprio le polveri di lavorazione finite all’interno dei filtri dell’aria sarebbero la causa dell’incendio, secondo una prima ricostruzione dei pompieri. A fuoco sono andati circa cento metri quadrati, salva invece l’altra metà del capannone che non ha subito lesioni strutturali. Sia il titolare che il carabiniere sono rimasti lievemente intossicati. Il primo è stato medicato sul posto dal 118, il secondo è stato visitato al pronto soccorso di Recanati.