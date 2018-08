Ruba i soldi delle offerte in chiesa, il ladro incastrato dalle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO – Ruba le offerte in chiesa, scoperto e denunciato dai carabinieri.A finire nel mirino è stata la chiesa della Collegiata di Santo Stefano nel centro storico di Castelfidardo. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato per furto aggravato un 39enne nativo di Chiaravalle ma residente a Castelfidardo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è accusato di aver forzato la cassetta delle offerte nella chiesa della Collegiata. Le indagini espletate dai carabinieri fidardensi hanno consentito di raccogliere gravi e precisi indizi a suo carico, confermati anche dalle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza comunali presenti in piazza.