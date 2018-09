Rimosse le parti pericolanti della facciata in piazza Don Minzoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi intorno alle 15.30 a Castelfidardo in piazzale Don Minzoni per la verifica di una parte della facciata delle abitazioni prospicienti la piazza. La squadra sul posto è intervenuta con l'autoscala per verificare e rimovere le parti immediatamente pericolanti. Nessuna persona coinvolta.