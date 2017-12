Ponte crollato sull'autostrada A14: presentato il progetto per ricostruirlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Sarà ricostruito il cavalcavia n° 167 della A14, al chilometro 235+800 all’altezza di Castelfidardo. Il ponte era crollato il 9 marzo scorso durante i lavori per la terza corsia, causando la morte dei coniugi Emidio Diomede e Antonella Viviani.Un primo progetto è stato presentato il 14 dicembre scorso e la Società Autostrade, a questo punto, può dare inizio ai lavori per il ripristino del ponte che, nel crollo dello scorso anno durante i lavori di ampliamento a tre corsie, aveva provocato due vittime e tre feriti. Della questione si è occupato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli che nei giorni scorsi ha avuto un colloquio con la Società Autostrade. In quella sede aveva ricevuto rassicurazioni sulla volontà di ricostruire il cavalcavia, volontà che si è concretizzata con la presentazione del progetto.