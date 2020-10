Polizia locale, patente di servizio per i neo agenti

CASTELFIDARDO - Dando continuità ad un virtuoso percorso di collaborazione ed impegno, Castelfidardo ha ospitato le prove pratiche per il conseguimento della patente di servizio, a cura della Scuola regionale di formazione di Polizia Locale.

Per poter guidare i veicoli in dotazione ai rispettivi Comandi, i neo agenti sono tenuti, ai sensi dell’art. 139 del Codice della Strada, ad ottenere una speciale patente di servizio previa frequentazione e superamento di un corso di formazione che, a causa dell’emergenza sanitaria, si è svolto in parte con modalità on line da remoto e, in parte, nel piazzale di via Ferrari, dove gli Assistenti Capo Matteo Bugognoli, Massimo Minucci e Francesco Piccioni, in forza al 14° Reparto Mobile della Polizia di Stato di Senigallia – per l’occasione in qualità di istruttori della scuola – coadiuvati dal Commissario Cesarino Cesaretti in forza alla Polizia Locale di Castelfidardo, hanno formato e poi esaminato, le giovani leve giunte da ogni parte della regione. Il percorso teorico/pratico si è articolato su argomenti inerenti la conoscenza degli autoveicoli e motoveicoli di polizia e sulla guida degli stessi, trattando la corretta esecuzione di tutte le manovre quali la posizione del veicolo nei post di controllo e di blocco, nell’area teatro del sinistro stradale, la guida in emergenza e, limitatamente alla guida di motoveicoli, la prova su pista per il superamento del percorso previsto nel decreto 26 Settembre 2018.

