Castelfidardo piange Mario Capitanelli, imprenditore e decano della fisarmonica

CASTELFIDARDO - Castelfidardo piange uno dei decani della fisarmonica. È morto all’età di 94 anni Mario Capitanelli, che per diversi decenni ha legato il suo nome a quello dello strumento che ha reso famosa la città in tutto il mondo. Da giovane era un operaio specializzato che lavorava nell’azienda Sonola. Poi con altri quattro soci ha messo in piedi la Foema, acronimo con le iniziali dei compagni di ventura.L’attività era rivolta oltreoceano, l’azienda lavorava molto con il mercato americano. Ci sapevano fare, tanto da resistere ai colpi inferti dalla crisi del dollaro che aveva fatto cadere numerose imprese. «Gli altri fallivano, loro resistevano», racconta orgogliosamente Stefano Capitanelli, uno dei figli che Mario ha avuto dalla moglie Delfina, l’altra è Stefania. «Papà era tutto lavoro e famiglia - lo ricorda Stefano -. Non è mai andato una sera al bar, ha lavorato fino a 80 anni».