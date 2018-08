Perde il controllo dell'auto si ribalta â€‹e finisce in un campo: ragazzo ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Ha perso il controllo dell’auto,che si è ribaltata più volte, finendo in un campo. Poteva andare molto peggio al ragazzo di 25 anni che ieri sera intorno alle 23,30 è uscito di strada in via Recanatese, poco distante da Porte Garofoli. È stato trasportato dal 118 in codice giallo, con lesioni di media gravità, al pronto soccorso di Torrette, ma i soccorritori che hanno visto le condizioni dell’auto assicurano che l’esito dell’incidente poteva essere ben più drammatico. Il giovane era rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato liberato dai vigili del fuoco di Osimo. Sul posto, per i rilievi, anche una pattuglia dei carabinieri.