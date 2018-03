Perde il controllo dell'auto e va fuori strada Una persona in ospedale

CASTELFIDARDO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 11.30 a Castelfidardo in via Jesina per un incidente stradale. Il conducente di una Fiat 500L con un passeggero a bordo, perdeva il controllo finendo la sua corsa fuori dalla sede stradale. I vigili del fuoco hanno estratto una persona dalla vettura rimasta capottata, successivamente affidata al personale sanitario del 118, mentre la seconda rimaneva illesa, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente.

Giovedì 29 Marzo 2018, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 12:37