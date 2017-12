Scompare da casa per due giorni: trovata all’ospedale di Civitanova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Scompare da casa per due giorni. Viene ritrovata ieri sera a Civitanova vicino all’ospedale in stato confusionale. Ore di angoscia per i familiari di per S.M ., disoccupata, 44 anni di Castelfidardo. La donna non dava più notizie da lunedì scorso. Il cugino e la famiglia avevano lanciato l’appello sui social network.«Da alcuni giorni non abbiamo più notizie di mia cugina. Si è sicuramente allontanata da casa e potrebbe non essere in grado di tornare. Chiunque l’abbia vista è pregato di contattarmi», aveva scritto l’uomo. Per lei si erano attivati immediatamente i carabinieri di Osimo e Castelfidardo. La donna esce da casa lunedì scorso con qualche moneta nella borsa, il telefonino che risulta spento da ore e i documenti. È a piedi, stranamente non prende la macchina. Poi il nulla, di lei si perdono le tracce. Dopo l’appello sui social la donna è stata avvistata giovedì mattina nella zona dell’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Poi alla stazione centrale dove sarebbe stata vista prendere un treno. Diretta dove non si sa. Ieri pomeriggio i carabinieri hanno visionato i filmati delle telecamere interne alla stazione. Ci sarebbe una persona di spalle che potrebbe sembrare lei. La paura dei familiari era che Simona non fosse in grado di far ritorno a casa e che non avesse la possibilità di caricare il cellulare per chiedere aiuto. Così è stato. La donna, in stato confusionale, aveva perso l’orientamento ed il suo cellulare si era spento. Subito dopo la presentazione della denuncia di scomparsa i militari dell’Arma avevano attivato le ricerche. La donna è stata cercata ovunque. Anche a Porto Recanati dove spesso andava a fare colazione in un noto locale del centro. I familiari da ieri avevano anche tappezzato di volantini con la sua foto diversi posti dove donna sembra essere stata avvistata e che era solita frequentare.La donna vive con la madre e la sorella a Castelfidardo. Aveva recentemente perso il lavoro ma si era subito messa alla ricerca di una nuova occupazione. È una donna solare e piena di vita, nessuno immaginava potesse scomparire nel nulla due giorni prima di Natale, festa che ha sempre trascorso in famiglia. L’ultima telefonata, però, è quella di lunedì, poi un silenzio assordante che ha gettato nello sconforto tutti i familiari, anche i fratelli che abitano a Pesaro e Reggio Emilia. Col fiato sospeso fino a ieri sera anche l’intera città di Castelfidardo che conosce la donna e la sua famiglia.