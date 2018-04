Pasqua tragica, ragazzo di 28 anni trovato morto: si è impiccato in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Pasqua tragica nella città della fisarmonica. Questa mattina un giovane si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione. Inspiegabili i motivi del gesto. Il ragazzo, 28 anni, è stato trovato quando purtroppo non c'era più niente da fare. La corsa degli operatori del 118 si è rivelata inutile. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. Dagli elementi raccolti sembra che non vi siano dubbi che si è trattato di un gesto volontario, anche se nessuno riesce a spiegarsi il motivo.