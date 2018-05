A Nonna Peppina la solidarietà dello chef stellato Igles Corelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Tutto il gusto della solidarietà. Lo chef Igles Corelli, stella Michelin, ha organizzato in Toscana presso il suo ristorante Atman, una cena di beneficenza per raccogliere fondi per Nonna Peppina, diventata un simbolo del popolo del sisma. Missione compiuta: durante quel banchetto del cuore sono stati raccolti 4.500 euro da donare all’anziana terremotata di San Martino di Fiastra sfrattata dai giudici dalla sua casetta di legno, considerata abusiva. Detto, fatto: giovedì prossimo lo chef Igles Corelli verrà accompagnato da Vincenzo Spinosi, il re dei maccheroncini, direttamente a Castelfidardo presso la casa della figlia di Nonna Peppina, Gabriella. Appuntamento alle 15, in via Gabetti 30, per consegnare personalmente quell’assegno da 4.500 euro. Dal palato al cuore.