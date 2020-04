Il muletto si ribalta nel fossato, devono intervenire i vigili del fuoco

CASTELFIDARDO - Una manovra erratta ed il sollevatore telescopico, un grosso muletto, finisce nel fossato a fianco della strada a Castelfidardo.

LEGGI ANCHE: Guarito dal Coronavirus a casa, la moglie: «Avevo promesso ai nostri figli che non l'avrei lasciaro in ospedale»

Nel tardo pomeriggio di ieri i Vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfidardo in via della stazione per un sollevatore telescopico finito in un fossato. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha imbragato il mezzo con l'autogru e lo ha riposizionato sulle ruote. L'intervento si è concluso alle ore 20:30 circa. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA