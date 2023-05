Carabinieri, polizia e vigili pattugliano Castelfidardo contro la "mala movida"

CASTELIFIDARDO - Notevole spiegamento di forze per una vasta operazione di controllo nei confronti della movida a Castelfidardo. A partire dal tardo pomeriggio di venerdì e per buona parte della nottata gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Osimo, insieme ai militari della locale Compagnia Carabinieri e agli Agenti della Polizia Locale di Castelfidardo hanno svolto un servizio integrato di controllo del territorio interforze, onde evitare che si creassero occasioni di turbativa per la popolazione e i fruitori dei locali ed esercizi commerciali del centro cittadino, ed arginare eventuali episodi di “mala movida” alle giostre appena giunte in città, dall’orario dell’aperitivo fino al momento di chiusura delle discoteche.

L’attento pattugliamento ed i 3 posti di controllo dinamici nelle arterie extraurbane più importanti, hanno impedito che sorgessero criticità nelle vie e piazze principali: nel verificare presenze moleste nei noti luoghi di aggregazione giovanile e nei locali maggiormente affollati, gli Agenti hanno soprattutto scoraggiato assembramenti impropri ed impedito il verificarsi di situazioni di degrado urbano vigilando attentamente anche sul consumo illecito di alcol da parte di minori.

Sono state identificate complessivamente 187 persone, di cui 39 pregiudicati, e nella concomitante attività finalizzata a garantire anche il costante rispetto del codice della strada sono stati monitorati 153 veicoli nonché contestate 9 sanzioni amministrative per altrettante violazioni al codice della strada.