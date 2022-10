CASTELFIDARDO - Una giovane vita spezzata, una famiglia distrutta, una città che si stringe nel dolore. Castelfidardo piange la morte di Francesco Tangorra, 46 anni, agente di commercio e papà di un bambino. Francesco combatteva da due anni contro un terribile male, scoperto dopo un intervento chirurgico.

Si è spento venerdì pomeriggio nell’ospedale regionale di Torrette dove era ricoverato da quando i problemi di salute si erano acuiti, circondato dall’affetto dei familiari che gli sono sempre stati vicino. A nulla sono valsi i tentativi di cure, le terapie e le preghiere in questo lungo doloroso calvario.



La cerimonia

Oggi il paese della fisarmonica si stringe alla moglie Alessandra Mercanti, al figlio Enrico, alla mamma Maria, e alle sorelle Elisabetta e Florinda. La salma è stata composta nella Casa del Commiato Alba Nova dove da ieri è allestita la camera ardente. Il funerale - curato dalle Onoranze funebri Virgini - sarà celebrato domani alle 15 nella chiesa di Sant’Agostino. In queste ore, in tanti hanno voluto condividerne i ricordi più cari sul web.

Il messaggio

Come la commozione di un amico scritta tra le righe di un post. «Ciao Fra. La vita ci ha allontanato dai bei tempi degli allenamenti in palestra e il corso fatto insieme allo Csen.…tra giochi e risate, eri sempre il primo ad allietare il tempo passato tra i pesi. Apro i social e scopro che non ci sei più! Mi si spezza il cuore non saperti più tra noi con il tuo sorriso». I ricordi alimentano il dolore. «Sei stato una splendida persona che ha lasciato il segno nella mia vita! Riposa in pace Francesco, amico mio. Sentite condoglianze alla famiglia».