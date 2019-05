Vede il ladro sul vialetto: arrivano i carabinieri e le ritrovano le scarpe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - È sempre più allarme furti in casa. Ï blitz dei topi d’appartamento si susseguono, l’eco di paura si diffonde sui social. Venerdì su Facebook una residente a San Rocchetto, frazione di Castelfidardo ha lanciato un sos, il post è a metà tra lo sfogo e l’avvertimento a fare attenzione. «Circa un’ora fa tornando a casa, il tempo di parcheggiare la macchina sulla strada e vedo un ladro uscire dal cortile di casa mia per poi correre nell’orto di un vicino». Inizia così il racconto, che sembra buono per una trama noir.Il seguito: «Abbiamo avvertito subito i carabinieri di Osimo hanno controllato alcune zone dietro le nostre case e hanno ritrovato una paio di scarpe mie per terra..Attenzione, zona San rocchetto! Ma sicuramente gireranno per altri quartieri». Un colpo al cuore. «È stato un bello spavento, per pochi minuti non ci siamo visti faccia a faccia», commenta spaventata l’autrice del post.