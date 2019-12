Castelfidardo nel mirino dei ladri. Tre colpi, uno va a segno. Il sindaco manda la polizia locale in strada

CASTELFIDARDO - Un Natale di controlli straordinari lungo le strade della Valmusone. A quelli già previsti da parte di commissariato di polizia e carabinieri si sono aggiunti infatti quelli predisposti dalla polizia locale di Osimo e in particolare di Castelfidardo. Qui infatti si è registrata l’ultima ondata di furti la sera dell’antivigilia di Natale. A finire nel mirino tre appartamenti di via La Marmora dietro la chiesa di Crocette, dove i ladri sono riusciti ad entrare razziando un appartamento, mentre in altre due circostanze hanno dovuto desistere. L’allarme è scattato subito nelle chat allestite sui social dai residenti, con il controllo di vicinato che si è dimostrato efficace. In diversi comitati, sia a Castelfidardo ma anche a San Biagio, hanno infatti segnalato movimenti sospetti tra Vigilia e Natale. Ma in entrambi i giorni di festa tutte le segnalazioni giunte ai carabinieri si sono dimostrate dei falsi allarmi. Gli ultimi furti del 23 sera a Crocette hanno però spinto l’amministrazione comunale guidata dal M5s a organizzare dei controlli serali anche la sera di Natale. © RIPRODUZIONE RISERVATA