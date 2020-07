Scontro tra auto e moto: ragazzo di 16 anni portato a Torrette con l'eliambulanza

CASTELFIDARDO - Un altro scontro tra auto e scooter: alle 17 circa un 16enne di Castelfidardo mentre a bordo del suo ciclomotore percorreva via Flaminia II in direzione di Castelfidardo, all'altezza della casa di riposo "Grimani buttati" si è scontrato con una Citroen C3 condotta da C.G. osimano classe '40 che usciva dal parcheggio. Illeso il conducente dell'automobile. In elicottero in codice rosso ma non in pericolo di vita al trauma center dell'ospedale di Torrette invece il 16enne. Traffico a senso unico alternato e lievi disagi per la circolazione.

