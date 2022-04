Raccoglie fiori nel parco, scivola e precipita nel vuoto: choc a Castelfidardo, un uomo è in gravissime condizioni

CASTELFIDARDO – Drammatico incidente questa mattina al Parco del Monumento a Castelfidardo, dove un uomo è scivolato ed precipitato nel vuoto, da un'altezza di circa 5 metri, mentre stava raccogliendo dei fiori. Subito è stato lanciato l'allarme dai presenti.

Sul posto è intervenuta l'eliambulanza del 118, che è atterrata nel vicino campo sportivo, insieme a un equipaggio della Croce Verde di Castelfidardo. L'anziano è stato portato in volo all'ospedale di Torrette: intubato e non cosciente, versa purtroppo in gravissime condizioni. Al parco sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale.

