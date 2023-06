Sbanda e vola dalla moto, schianto da brividi: il centauro portato all'ospedale dall'eliambulanza

CASTELFIDARDO – Schianto da brividi nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale Adriatica, nel territorio di Castelfidardo, nei pressi della discoteca Melaluna. Subito dopo una curva, un uomo in sella alla sua moto ha sbandato, ha perso il controllo ed è caduto rovinosamente sull'asfalto.

Gli automobilisti di passaggio hanno subito dato l'allarme al numero unico d'emergenza 112. Sul posto sono sopraggiunti i mezzi del 118, con l'automedica di Osimo e la Croce Verde di Castelfidardo, ma è stato chiesto anche l'intervento dell'eliambulanza, vista la gravità dell'incidente. Il centauro, di circa 50 anni, è sempre rimasto cosciente: il casco protettivo gli ha salvato la vita. Tuttavia, a causa dei traumi riportati, è stato portato in volo all'ospedale di Torrette, in codice rosso. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Castelfidardo.