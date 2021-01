Falciato sulle strisce davanti all'ospedale, 70enne è grave: alla guida dell'auto un anziano di 81 anni

CASTELFIDARDO - Choc ieri pomeriggio davanti all’ospedale di Castelfidardo. Un uomo di 70 anni è stato investito dall’auto condotta da un anziano mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’incidente si è verificato attorno alle 18 in via XXV Aprile. Subito chi ha assistito alla scena ha lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 insieme ai carabinieri della Compagnia di Osimo e ad una pattuglia della polizia locale che si è occupata della gestione del traffico, andato in tilt. Le condizioni del pedone, purtroppo, sono apparse subito gravi.

Il 70enne del posto (F.P. le iniziali) era a terra, semi cosciente, con una profonda ferita all’alterzza della fronte. Sotto choc ma illeso il conducente dell’auto, un uomo di 81 anni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il settantenne sarebbe stato urtato con lo specchietto retrovisore destro. Cadendo a terra, ha battuto violentemente la testa. È stato portato d’urgenza al Pronto soccorso di Torrette con un codice di massima gravità. Sulle cause dell’investimento, avvenuto sulle strisce pedonali davanti all’ospedale, sono in corso accertamenti da parte dei militari della stazione di Castelfidardo e della Compagnia di Osimo, guidati dal comandante Luigi Ciccarelli, che attendono l’esito degli esami eseguiti sull’anziano automobilista.

