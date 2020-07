Tremendo frontale, persone incastrate tra le lamiere: in sei all'ospedale

CASTELFIDARDO - Tremendo scontro frontale oggi intorno alle 13 sulla Statale 16 Adriatica a Castelfidardo: sei persone portate in ospedale.

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri si sono scontrate una Golf, condotta da un 60 enne di Osimo con a bordo un 73eenne e ed due ventenni, ed una Panda con madre e figlia 20enne di Civitanova. Una squadra dei vigili del fuocoha collaborato con il personale del 118 per estrarre due dei quattro occupanti della Golf e messo le vetture in sicurezza.

Tutte sei le persone sono rimaste ferite e trasportati negli ospedali di Torrette e Osimo.

Per un'ora circa sul tratto di strada si è cicolato a senso unico alternato.

