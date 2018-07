Scontro tra due auto quattro persone ferite sulla Statale Adriatica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Questa mattina, domenica 29 luglio, attorno alle 11 i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Statale 16 per un incidente stradale. Nello scontro tra due auto sono rimaste ferite 4 persone. I vigili del fuoco hanno soccorso gli infortunati che venivano trasportati dal personale del 118 al pronto soccorso di Osimo per accertamenti, successivamente hanno messo in sicurezza l'area e i mezzi coinvolti nello scontro.