Carambola tra quattro auto, due fuori strada e una ribaltata: due persone all'ospedale

CASTELFIDARDO - Grave incidente oggi pomeriggio introno alle 14,25 circa a Castelfidardo, in Via Che Guevara per un incidente stradale.

Per cause da accertare quattro vetture si sono scontrate tra loro, due di queste sono finite nel campo adiacente alla carreggiata ed una si è capovolta. La Squadra dei vigili del fuoco di Osimo è intervenuta con un'Autobotte ed un mezzo 4x4 ed ha soccorso in collaborazione con il 118 gli occupanti delle vetture, due dei quali sono stati trasportati al vicino Ospedale per le cure del caso. I Vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza l'area dell'intervento.

