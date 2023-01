Capodanno con il brivido, l'auto si ribalta: due persone portate all'ospedale in codice rosso

CASTELFIDARDO - Schianto da paura nel pomeriggio in via Torres, strada che in passato è stata spesso teatro di incidenti spaventosi. Per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, un'auto ha sbandato e si è ribaltata. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118, insieme ai vigili del fuoco che hanno estratto i due occupanti dall'abitacolo per affidarli alle cure dei sanitari. I due pazienti, rimasti sempre coscienti, sono stati trasportati all'ospedale di Torrette in codice rosso, ma non sono in pericolo.