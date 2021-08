Vasto incendio di sterpaglie a Castelfidardo, le fiamme arrivano sui binari e lambiscono le case: sul posto i vigili del fuoco

CASTELFIDARDO – Un incendio di sterpaglie di vaste proporzioni sta interessando dalle 12,30 circa l'area attorno alla Statale 16, di fronte ad Effetto Luce e si sta rapidamente propagando, anche a causa del vento, verso il territorio di Porto Recanati. Sul posto sono operative diverse squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme, visibili a chilometri di distanza, hanno rischiato di lambire anche delle case, mentre hanno già raggiunto i binari, con la linea ferroviaria che è stata momentaneamente interrotta. La colonna di fumo ha raggiunto anche la vicina A14, interrotto il transito su molte strade. Non risultano persone coinvolte, ma l'operazione di spegnimento del rogo si sta rivelando particolarmente complicata per via dell'afa e delle raffiche di vento. E l'area interessata dalle fiamme con il passare dei minuti sta aumentando a cavallo delle province di Ancona e Macerata.

