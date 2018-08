Incendio nella notte Danni ingenti al ristorante Dionea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Paura questa notte per un incendio divampato nel ristorante Dionea. L'allarme è scattato poco dopo le 23,30, le fiamme sono partite dalla cucina della trattoria che in quel momento era chiusa. Sul posto i vigili del fuoco di Osimo e Ancona e le ambulanze inviate dal 118. Ingenti i danni al ristorante. In corso le indagini sulle cause del rogo.