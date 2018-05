Gita negata, ancora proteste dei genitori alla scuola media Mazzini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Ancora malumore fra i genitori dell’Istituto comprensivo Mazzini di Castelfidardo. Dopo le vicende legate alla scuola dell’Infanzia, al rinnovo del Consiglio di Istituto e alla paventata revoca della delibera che stabiliva la chiusura della scuola il 30 aprile, stavolta a scatenare le polemiche è stata la decisione della dirigente scolastica, poi in parte ritrattata, di negare la partecipazione delle classi II e III media agli eventi conclusivi del progetto “Teatro”, che si tengono ogni anno fuori regione. I ragazzi protagonisti del laboratorio teatrale della scuola, infatti, sono stati invitati rispettivamente ai concorsi di Lanzo Torinese, come conclusione del cammino formativo di un intero anno scolastico, e di Udine, in qualità di ospiti di onore per essersi classificati primi lo scorso anno.