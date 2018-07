In giro col tubo di ferro: la folle giornata del pasticcere 18enne

di Giacomo Quattrini

CASTELFIDARDO - Un giovane pasticcere di Loreto appena maggiorenne denunciato per aver minacciato e insultato in due diverse circostanze i carabinieri. I fatti risalgono al 19 luglio quando il 18enne, è stato intercettato da una pattuglia di Loreto mentre camminava lungo la strada a Montorso in stato di agitazione, con diversi ematomi ed in mano un tubo in ferro lungo un metro. Durante il controllo ha iniziato a inveire contro i militari, continuando ad insultarli anche in caserma a Loreto dove era stato portato per il sequestro del tubo.