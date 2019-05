Giovanna non ce l'ha fatta: muore a 19 anni vinta dalla malattia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Giovanna Daniele non ce l'ha fatta: la ragazza di 19 anni si è spenta all'ospedale di Torrette dopo una battaglia lunga mesi contro una malattia che lla fine l'ha uccisa.Sorriso solare, Giovanna lascia un vuoto a Castelfidardo, in particolare nella frazione Crocette, e nei compagni del liceo scientifico di Recanati dove aveva conseguito la maturità l'anno scorso. La salma è stata composta nella sala del commiato Alba Nova-Virgini in via Barmanate a Castelfidardo, il funerale si terrà domenica alle 15 nella Chiesa delle Crocette.