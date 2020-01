Furto nella scuola elementare: fuga con due pc e il televisore acquistato con i soldi della pesca di Natale

CASTELFIDARDO - Furto con scasso nella scuola elementare Cialdini al quartiere Crocette. I ladri sono entrati in azione nel weekend forzando una porta sul retro dello stabile. All’appello mancano due computer portatili collegati alle lavagne interattive multimediali ed un televisore da 40 pollici acquistato con i soldi della pesca di Natale, organizzata con la partecipazione dei genitori di una delle classi, ed installato in aula appena venerdì scorso. Scassinato anche il distributore del caffè in uso al personale scolastico.



Un brutto colpo per gli insegnanti e gli alunni della primaria che ha sede in via Murri e fa parte dell’Istituto Comprensivo Soprani. A scoprire il furto sono stati ieri mattina i collaboratori scolastici al momento di riaprire la sede dopo la pausa domenicale. Purtroppo sia l’edificio che la pubblica via sono sprovvisti di telecamere di sorveglianza. Una circostanza che non favorisce l’attività investigativa dei carabinieri della Stazione locale che indagano sull’accaduto. Non è stato possibile neppure individuare con certezza l’orario del blitz ladresco, avvenuto presumibilmente nella notte a cavallo fra sabato e domenica.



Tuttavia, la presenza di segni di effrazione su uno dei portoni avvalorerebbe l’ipotesi che i malviventi si siano introdotti nell’edificio scassinando l’ingresso secondario posteriore. Le modalità del colpo farebbero inoltre pensare che ad agire siano stati due o più delinquenti stanziali, balordi della zona in cerca anche di pochi spiccioli ed oggetti di modesto valore da rivendere, più che una banda itinerante specializzata nel furto di apparecchiature tecnologiche scolastiche. Già in passato il plesso del Cerretano era stato violato dai ladri che sempre nello stesso periodo avevano fatto visita ad altre scuole della Valmusone. Prede facili, come in questo caso spesso sprovviste di impianti di allarme, di circuiti di videosorveglianza e di una adeguata illuminazione esterna, dove introdursi furtivamente senza correre eccessivi rischi. Esattamente come avvenuto nell’ottobre 2016, quando ignoti portarono via dalle Cialdini ben nove computer portatili ed altro materiale utilizzato dai ragazzi per le attività didattiche: un bottino allora stimato in circa seimila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA