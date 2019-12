Si arrampicano e si chiudono in casa, paura nella cittadina: sette furti in due giorni. Caccia all'Opel scura

CASTELFIDARDO - Entrano dalle finestre, volano dai balconi, si barricano nelle camere. Ladri scatenati a Castelfidardo, assediata da una banda. Almeno 7 i blitz in due giorni, quasi tutti riusciti. I carabinieri danno la caccia a un paio di uomini visti scappare nel tardo pomeriggio di lunedì a bordo di un’utilitaria nera, forse gli stessi che ieri sono tornati a colpire in zona Fornaci.

Per gli investigatori si tratta di una banda dell’Est Europa, forse albanesi. Sono spariti gioielli, soldi, braccialetti, collane, una tv da 50 pollici. Avevano già messo a segno un furto sabato in via Baracca, ma lunedì sono tornati. La prima segnalazione è arrivata in realtà da Abbadia di Osimo, in via Bambozzi, al confine con Castelfidardo: qui la banda ha assaltato una villetta con la solita tecnica, cioè forzando una finestra sul retro. I proprietari si erano assentati per un’ora e al loro rientro hanno trovato il caos. Rubati monili d’oro e gioielli.

La gang si è poi spostata a Castelfidardo a bordo di una Opel scura. Ha fatto razzia di abitazioni in zona Cerretano: tre quelle visitate. Nel primo caso, in via Redipuglia, il colpo è andato a vuoto: da una prima ricognizione, infatti, alla proprietaria è sembrato che non le sia stato portato via nulla. Gli altri due blitz sono stati più produttivi per i banditi, in particolare quello in una villetta di via La Malfa. Da un cassetto hanno preso oltre 600 euro. Poi si sono riempiti le tasche di oro, rubando collane, braccialetti, orecchini, anelli: un bottino da svariate migliaia di euro. Ma non è solo ai gioielli che sono interessati i banditi dell’Est: in un quarto colpo perfezionato lunedì, infatti, hanno rubato un televisore da 50 pollici del valore di quasi 2000 euro. Non paghi, sono tornati a seminare paura ieri, tra le 17 e le 20, in zona Fornaci: nel pallottoliere finiscono altri tre blitz per un “settebello” da allarme rosso. Il bottino complessivo di ieri è in via di quantificazione, ma sarebbe consistente.

