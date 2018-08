Brucia la cucina, inferno di fumo in casa: salvate 3 anziane che pranzavano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CASTELFIDARDO - Due carabinieri coraggiosi e tre anziane signore sono i protagonisti di una storia drammatica. E se un incendio divampato in un’abitazione nel cuore di Castelfidardo a metà giornata di una domenica bollente di metà agosto non si è trasformata in tragedia, si deve alla prontezza di riflessi e al senso del dovere di due militari dell’Arma che nella nube di fumo denso non si sono limitati a fare intervenire i vigili del fuoco, davanti alle sagome di tre nonnine che annaspavano hanno imbracciato forza d’animo ed estintori per lottare contro l’incendio. Poi a spegnerlo del tutto ci hanno pensato i vigili del fuoco intervenuti dal distaccamento di Osimo. Le tre anziane sono state accompagnate al pronto soccorso insieme ai due militari dell’Arma, tutti leggermente intossicati.