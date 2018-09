Fiera delle Crocette Oipa contro il Comune: «Animali maltrattati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO – Guardie zoofile Oipa contro il comune di Castelfidardo per l’esposizione prolungata degli animali alla fiera "Crocette in festa. Anche quest’anno le guardie zoofile dell’OIPA di Ancona sono intervenute per controllare che l’annuale esposizione e vendita di animali fosse limitata alle sole 5 ore, come previsto dal Regolamento Comunale sulla tutela degli animali da affezione.“Un regolamento – si legge in una nota di Oipa - purtroppo, che è stato aggirato proprio grazie ad un’anacronistica deroga emessa dal Sindaco, che ha reso possibile la vendita e l’esposizione degli animali per l’intera giornata. Una scelta vergognosa e diseducativa, considerando le temperature calde di questi giorni e l'elevato numero di persone presenti durante la fiera, proprio perché ha ignorato l’unico strumento di tutela del benessere degli animali che, esposti come oggetti, hanno dovuto subire per troppe ore le già stressanti condizioni della fiera”