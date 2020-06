Fermato in auto, gli trovano la droga a casa: arrestato un pakistano preso con 77 grammi di eroina purissima

CASTELFIDARDO - Nell’abitazione di Porto Recanati nascondeva 77 grammi di eroina purissima, con buona probabilità destinata ad essere venduta nei Comuni della Valmusone e della Riviera del Conero secondo i carabinieri che sabato sera lo hanno fermato in auto a San Rocchetto durante un normale controllo alla circolazione stradale. Così un trentenne pakistano è stato tratto in arresto e portato nel carcere di Montacuto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

LEGGI ANCHE:

Salvini visita la Lega del Filo d'Oro a Osimo e si scaglia contro l'app Immuni: «Io non scarico un bel nulla»

Erano le 19 circa quando l’uomo, a bordo di un’Audi A3 sulla quale viaggiava con un coetaneo, si è visto intimare l’alt dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile che unitamente a quelli della Stazione di Castelfidardo si trovavano in servizio nella zona. Il comportamento da subito sospetto dei fermati e l’incapacità di giustificare in modo convincente la loro presenza sul posto, hanno indotto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti. Un’intuizione che ha trovato conferma nel momento della perquisizione, portando a rinvenire 190 euro in contanti nella tasca dei pantaloni del trentenne, oltre a diversi smartphone presumibilmente utilizzati per tenere i contatti con la clientela.

Da qui le indagini sono state estese anche all’abitazione dell’extracomunitario nella vicina cittadina di Porto Recanati dove sono stati sequestrati 77 grammi di eroina contenuti in due involucri, un etto di mannitolo (dolcificante e lassativo solitamente impiegato per il taglio della sostanza psicotropa), un bilancino elettronico di precisione e vario materiale idoneo alla preparazione delle dosi, il tutto ben occultato sopra un armadio della camera da letto. Se immesso sul mercato, quel quantitativo di eroina avrebbe fruttato dai 1.600 ai 2.300 euro circa. L’ennesimo giro di droga, in particolare di una sostanza il cui consumo è in pericolosa ascesa anche tra i giovani, stroncato dai carabinieri della Compagnia di Osimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA