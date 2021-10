Castelfidardo, corsa a 4 per la fascia da sindaco. Dalle 15 i risultati in tempo reale

CATELFIDARO - La partita per il rinnovo del consiglio comunale si gioca fra 4 aspiranti sindaci e 156 candidati consiglieri, suddivisi in dieci liste. In base all’ordine di sorteggio nella scheda: Tommaso Moreschi, 50 anni, architetto, per Solidarietà Popolare; Gabriella Turchetti, 63 anni, farmacista, collegata alle liste Fratelli d’Italia, Fare Bene, Lega; Marco Tiranti, 58 anni, imprenditore della fisarmonica, appoggiato da Sinistra Unita, Azione civica Solidale, PD-BeneInComune, Uniti e Attivi; Roberto Ascani, 44 anni, sindaco uscente, per Movimento Cinque Stelle e Castelfidardo Futura.

