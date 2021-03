Un altro dramma del Covid: muore un uomo di 56 anni. Due città unite dal dolore

CASTELFIDARDO - Un altro dramma del Covid. Un uomo di 56 anni di Castelfidardo ma originario di Fano è morto con la notizia considerata anche la sua popolarità che ha lasciato senza parola tutto il comprensorio. Da alcuni giorni la vicina di casa non lo vedeva uscire come faceva di solito e questa situazione l'ha indotta a chiedere i soccorsi con vigili del fuoco, Croce Rossa, polizia municipale e carabinieri che a fatica sono riusciti ad entrare nella sua abitazione per poi portarlo considerate anche le sue condizioni in ospedale da dove oggi è arrivata la drammatica notizia.

