Divampano le fiamme nell'appartamento: il titolare della casa si ustiona alle mani

CASTELFIDARDO - Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13,30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfidardo in via Montegrappa per l'incendio di un appartamento. Per cause in fase di accertamento, è andato a fuoco materiale vario ammassato (vestiario di vario genere) all’interno della camera da letto all’ultimo piano di una palazzina di tre piani fuori terra. I vigili del fuoco hanno spento immediatamente le fiamme confinandole all’interno della camera da letto, successivamente hanno messo in sicurezza l’appartamento interessato dall’incendio, rimaneva leggermente ustionato alle mani il proprietario, l’abitazione veniva dichiarata non fruibile.